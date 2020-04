An der Marienburgstraße in Kempen : Cellist spielt sonntags Bach für seine Nachbarschaft

An der Marienburgstraße in Kempen

Thomas Weihrauch spielt Cello auf dem Balkon seines Hauses an der Marienburgstraße in Kempen. Foto: Hans Moris

Kempen Der Cellist Thomas Weihrauch aus Kempen gibt derzeit jeden Sonntag ein kleines Konzert auf dem Balkon seines Hauses. Am 26. April steht die fünfte Solosuite für Violoncello von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Um 18 Uhr geht’s los.

Thomas Weihrauch ist ein bekannter Musiker in Kempen. Hauptberuflich arbeitet der 54-Jährige bei der Musikschule des Kreises Kleve. Dort unterrichtet der Cellist den musikalischen Nachwuchs. In seiner Heimatstadt ist Weihrauch gern gesehener Gast bei Konzerten mit Ensembles beispielsweise in der Propsteikirche oder der Thomaskirche. Auch zu Hause musiziert er gern, denn seine ganze Familie ist sehr musikalisch. In der Corona-Krise hat der Musiker einen Aufruf der Evangelischen Kirchengemeinde zum sonntäglichen Nachbarschaftskonzert aufgegriffen. Vor vier Wochen hat Cellist Weihrauch vom Balkon seines Hauses an der Marienburgstraße erstmals an einem Sonntag um 18 Uhr ein Freiluftkonzert gegeben.