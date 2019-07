Antrag an den Stadtrat : Kempener CDU will mehr Ausbildungsplätze bei der Stadt

KEMPEN (RP) Die CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat hat beantragt, das Ausbildungsangebot der Stadtverwaltung deutlich zu erweitern. Neben den verwaltungseigenen Ausbildungsgängen im gehobenen und mittleren Verwaltungsdienst sollen eigene Ausbildungen zum Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration und zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste in der Stadtbibliothek angeboten werden.

Ebenso will die CDU die Stellen in der „Praxisintegrierte Erzieherausbildung“ deutlich erhöhen. Die CDU-Fraktion sieht in der praxisintegrierten Erzieherausbildung eine Chance, den dringend notwendigen Bedarf an Erziehern oder Erzieherinnen durch Einstellungen bereits im Ausbildungsverhältnis und eine damit verbundene frühzeitige Bindung zumindest teilweise zu decken. Die Christdemokraten verfolgen das Ziel, in jeder städtischen Kindertagesstätte zumindest einen Ausbildungsplatz für Erzieher oder Erzieherin einzurichten.