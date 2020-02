Mitgliederversammlung : CDU wählt Kandidaten für Kommunalwahl

Kempen Der CDU-Stadtverband Kempen bereitet nach der Wahl des Parteivorsitzenden Philipp Kraft zum Bürgermeisterkandidaten nun den zweiten Schritt zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 13. September dieses Jahres vor: Für Mittwoch, 12. Februar, sind alle Parteimitglieder ab 19.30 Uhr ins Kolpinghaus eingeladen, um die Bewerber für die Wahlbezirke für den Stadtrat und die Kandidaten für den Kreistag zu wählen.

Der CDU-Vorstand hat für die Mitgliederversammlung eine Vorschlagsliste erarbeitet, in der neben den vier Genannten auch die beiden Ratsherren Bernd Fröchtenich und Jochen Houben fehlen. Einige bekannte Namen tauchen dafür auf, wie der St. Huberter Ortsausschussvorsitzende Gero Scheiermann oder Youngster Maximilian Thelen aus Tönisberg. Neu im CDU-Personaltableau ist auch Ute Gremel-Geuchen. Die bekannte Organistin und frühere Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft ist erst vor gut einem Jahr in die Partei eingetreten. Sie möchte sich in der Kultur- und Schulpolitik engagieren. Neu auf der Kandidatenliste ist auch Sigrid Schrage. Die Lehrerin vom Luise-von-­Duesberg-Gymnasium engagiert sich bereits seit Jahren als sachkundige Bürgerin in Ausschüssen des Stadtrates. Für Bernd Fröchtenich soll in Tönisberg er Unternehmensberater Till Rodheudt nachrücken.