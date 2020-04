Kempen : Buchverlag: Digitale Angebote in der Krise

Kempen Corona fordert Teamwork – unter diesem Motto ermöglicht der Kempener Buchverlag im Zug der Schulschließungen Zugriff auf digitale Angebote.

(hd) Keiner weiß aktuell, wie die Situation nach den Ferien ist und ob die Schulen wieder ihre Tore öffnen. Das Ferienprogramm sieht in vielen Familien anders aus als geplant: Die Reise ist ebenso abgesagt wie die Fahrradtour mit Freunden. Die Besuche bei Oma und Opa fallen auch ins Wasser. Stattdessen heißt es, zu Hause zu bleiben. Der Kempener Buchverlag bietet digitale Materialien, die man www.­kempenerbuchverlag.de herunterladen kann. Man findet hier Bastelideen, Mandalas, Logicals und mehr. Vieles davon ist kostenlos. Nach und nach werden auch Unterrichtsmaterialien für alle Fächer online gestellt. So möchte der Verlag qualitatives Lernen auch in der momentanen Situation sichern. Die Materialien sind direkt einsetzbar, sodass auch Eltern und andere Betreuungspersonen ohne eine Lehrerausbildung diese ihren Kindern ohne großen Aufwand zur Verfügung stellen können. Alle Materialien kann man über den Buchverlag beziehen, in Printform auch über den lokalen Buchhandel.