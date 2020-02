Contra NRW-Integrationsminister Joachim Stamp : Asyl-Arbeitskreis drängt darauf, Flüchtlinge aufzunehmen

Kempen Kempener Verein ist empört darüber, dass Minister bei der Aufnahme von Jugendlichen auf die EU verweist.

„Eine nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen der geflüchteten Menschen in Griechenland ist nur auf europäischer Ebene zu erreichen“, schreibt NRW-Integrationsminister Joachim Stamp an den Kempener Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte und lehnt damit dessen Aufforderung ab, unbegleitete Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen in griechischen Lagern leben, aufzunehmen. Der Kempener Verein hatte vorgeschlagen, dass alle Kommunen, die Mitglied im Bündnis „Städte Sichere Häfen“ sind, aus Seenot gerettete junge Flüchtlinge aufnehmen sollten. Dem Bündnis gehören 30 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, darunter neben Krefeld auch Kempen, an.

Dem Kempener Stadtrat liegt ein entsprechender Antrag des Asyl-Arbeitskreises vor. Darüber soll in der nächsten Ratssitzung am 10. März entschieden werden. Der Arbeitskreis will den rund 4100 Kindern und Jugendlichen, die ohne Familie in einem der überfüllten griechischen Lager untergebracht sind, aus ihrer misslichen Lage in eine sichere Unterbringung verhelfen. Bereits im Dezember hatte der Kempener Verein den NRW-Integrationsminister und die beiden Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD) angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Der Kempener Schiefner hatte dem Vorsitzenden des Asyl-Arbeitskreises, Michael Stoffels, volle Unterstützung zugesagt. Dass Minister Stamp (FDP) in der Sache auf die EU verweist, sei ein Wegschieben der Verantwortung, empört sich Stoffels. „Wir können bei einer solchen humanitären Notlage von Kindern und Jugendlichen mitten in Europa nicht wegsehen“, meint er.