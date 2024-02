Politik in Kempen Kempener Arbi Davood Megerdich Landesvorsitzender der Freien Wähler

Der neue NRW-Vorsitzende war bereits zuvor als stellvertretender Vorsitzender der Landes-Freien Wähler aktiv. Außerdem ist er Bezirksvorsitzender in Kempen. In der Partei werde er wegen seiner Erfahrung und vielfältigen Positionen sehr geschätzt, vermeldet diese in einer Mitteilung. Die Freien Wähler will er einerseits zu Erfolgen auf Landes- und Bundesebene führen, andererseits aber die kommunale Ausrichtung beibehalten.