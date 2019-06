Leichtathletik : Titelverteidiger erneut ganz vorne

Eyob Solomun (Nr. 1755) lieferte sichh mit Kfle Biemnet (Nr. 1870) zwei Runde lang ein Kopf-an-Kopf-Duell. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kempen Leichathletik: Beim Kempener Altstadtlauf der VT Kempen kamen Sportler und Zuschauer voll auf ihre Kostem. Klfe Biement gewinnt erneut im Hauptlauf. Christl Dörschel war bei den Frauen konkurrenzlos.

Top-Athleten und solche, die es werden wollen, Hobbyläufer in allen Altersklassen. Dieser bunte Mix beherrschte am Sonntag Kempens historische Altstadt. Sie alle kamen zur 15. Auflage des „Griesson - de Beukelaer“ Altstadtlaufs, liefen um den Sieg, eine gute Platzierung, den eigegen Schweinhund zu überwinden oder eben nur um dabei gewesen zu sein. Die Schallmauer von 2000 Athleten wurde diesmal nicht durchbrochen, was sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet war. Dennoch gab es erneut zahlreiche Nachmeldungen, so dass sich die Gesamtteilnehmerzahl von ursprünglich 1673 auf 1884 erhöhte. Sie alle durften sich über die lautstarke Unterstützung der Zuschauer, die vor allem am Start und Ziel den Buttermarkt dicht bevölkerten, freuen. Auch organisatorisch war es ein perfekter Läufertag, den die VT Kempen mit zahlreichen Helfern, Unterstützern und unter der fachkundigen sowie unterhaltsamen Moderation von Ferdi van Heukelum über die Bühne brachte.

Den ersten Schuss aus der Starterpistole gab es um 11 Uhr für die Kleinsten der Altersklasse U8. Mit 212 Teilnehmerinnen stellten die Mädchen der AK U10 bis U12 die größte Gruppe der Nachwuchsläufer. Edda Lamers (Astrid-Lindgren-Schule) lief über die 1000 Meter auf dem zweiten Platz ein. Bei den Jungen gewann Sören Bosse (Kath. Grundschule Wiesenstraße), Dritter wurde Till Fenten (VfL Tönisberg). Im Jugendlauf über 2 Kilometer (U14 bis U16) belegte Jan Beeren (Gesamtschule Kempen) Platz zwei, bei den Mädchen siegte Anna Kraft (LAV Bayer Uerdingen) vor Lian Medici (Kempener LC).

Ergebnisse Hautlauf (10 Km): 1. Kfle Biemnet (TV Wattenscheid), 2. Hambton Tedros (TG Neuss), 3. Solomun Eyob (Ayyo Essen), 4, Yilmaz Muharrem (Ayyo Essen), 5. Patrick Stroben (TuS Oedt). A-Lauf (5 Km): 1. Philip Sieben (OSC Waldniel), 2. Gish Mogos Berhane (unbek.), 3. Jörn Strümpel (Kempener LC), 4. Jan Wolters (ASV Süchteln), 5. Christoph Braun (develogment GmbH). Weitere Ergebnisse vom Altstadtlauf in unserer morgigen Ausgabe.

Im Hauptlauf über 10 Kilometer sah es um den Gesamtsieg lange nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vorjahressieger Kfle Biemnet (TV Wattenscheid) und Junioren-Europameister Eyob Solomon (Ayyo Essen) aus. In 32:57 Minuten setzte sich Kfle nach einem Zwischenspurt in Runde drei am Ende deutlich durch. Kürzlich noch von einer Erkältung geplagt, war der Sieger mit seiner Zeit zufrieden und voll des Lobes: „Eine sehr schöne Strecke und ein tolles Publikum“. Bei den Frauen führte kein Weg an Senioren-Europameisterin und Titelverteidigerin Christl Dörschel (SG Wenden) vorbei, die in 38:38 Minuten die Konkurrenz distanzierte. Läufer aus der Region konnten in verschiedenen Alterklassen ebenfalls Siege im Hauptlauf verbuchen: Patrick Stroben (TuS Oedt/M30) und Jörn Wiedeking von Essen (M50/VT Triangel Kempen). Einen Besonderen Triumph feierte der Kempener LC mit der weiblichen Jugend U20. Mit Siegerin Sarah Seerden, Luisa Cervenka und Jana Krüger machte das Trio über 5 Kilometer die Podestplätze dieser Wertung unter sich aus.