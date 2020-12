Kempener Adventskalender : Eine Tür für jeden Tag an der Tiefstraße 35

Kempen Ein wunderschöner, ungewöhnlicher Adventskalender ist jetzt im Fenster eines Kempener Hauses zu sehen. Er zeigt Fotos Kempener Haustüren.

Vor einiger Zeit erreichte Ingrid und Paul Wolters aus Kempen ein großes, flaches Überraschungspaket. Es enthielt einen Adventskalender der besonderen Art. Er besteht aus festem Karton, ist 60 Zentimeter hoch und 35 Zentimeter breit. In seiner Form ähnelt er einem gotischen Kirchenfenster. Im oberen Bereich findet sich die Aufschrift „Advent“, flankiert von silbernen Engeln. Auf hell- und dunkelgrünem Grund, der mit goldenen Sternchen verziert ist, befinden sich 24 Türen, die aus Fotografien von echten Kempener Haustüren gefertigt wurden. Dabei sind Schmuckstücke aus der historischen Altstadt, aber auch aus dem Umfeld, oftmals von denkmalgeschützten Häusern. Das 24. Türchen ist eine echte Pforte, nämlich die der Kempener Propsteikirche St. Mariä Geburt. Gefertigt hat diesen speziellen Kempen-Kalender Ruth Finke (84), geborene Renkes, die seit vielen Jahren in Süddeutschland lebt, aber deren Herz immer noch an Kempen hängt. Ingrid Wolters und Ruth Finke sind seit ihrer Schulzeit in Kempen befreundet, haben über die Jahrzehnte den Kontakt gehalten. Ruth Finke wird von den Wolters hinsichtlich Kempener Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten. „Sie engagiert sich auch in der Initiative „Denk mal an Kempen“, setzte sich seinerzeit sehr für den Ankauf der Burg durch die Stadt Kempen ein“, erzählt Ingrid Wolters über ihre Freundin. Die sei künstlerisch begabt, betätige sich als Aquarellmalerin. Die Fotografien der Türen entstanden bei einem Besuch vor einigen Jahren. Damit möglichst viele Menschen daran ihre Freude haben, ist der Adventskalender derzeit im Fenster links von der Haustüre der Wolters auf der Tiefstraße 35 ausgestellt. Und natürlich wird jeden Tag eine Kempener Haustür geöffnet. Foto: Wolters