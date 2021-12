Pandemie im Kreis Viersen : Kempener (82) stirbt nach Corona-Infektion

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 133 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen: Wie der Kreis Viersen am Donnerstag mitteilte, ist ein 82-jähriger Mann aus Kempen an der Corona-Krankheit gestorben. Damit sind bislang 349 Menschen im Kreis Viersen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

133 neue Corona-Fälle wurden dem Kreis Viersen am Donnerstag bekannt. Aktuell gelten damit 928 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 150 in Willich, 134 in Kempen, 99 in Tönisvorst und 30 in Grefrath. 201 Kontaktpersonen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 164,8 auf 156,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 177,0.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 26 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Vier von ihnen liegen auf Intensivstationen, drei werden beatmet.

Auch zu den bisher nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus gibt der Kreis einen Überblick: Insgesamt entfallen 2645 Ansteckungen auf die Alpha-Variante, 268 auf die Beta-Variante, 2810 auf die Delta-Variante und 46 auf die Omikron-Variante des Virus.

Wie das Gesundheitsamt des Kreises Viersen auf Anfrage mitteilte, werden Corona-Tests nur bei positivem Befund nochmals durch einen PCR-Test genauer auf mögliche Mutationen untersucht. Dabei werden die Proben typisiert – es wird also nur anhand bestimmter Gene geschaut, ob Mutationen vorliegen. Meist liefere die Typisierung bereits eindeutige Ergebnisse. Die Omikron-Variante biete etwa viele Unterschiede zur Delta-Variante, sodass zwischen diesen beiden relativ leicht unterschieden werden könne. Sei das nicht der Fall, würden die Proben sequenziert.

Dies sei sehr zeit- und arbeitsintensiv, da das gesamte Genom entschlüsselt und in Einzelteile zerlegt werden müsse. In der Auswertung würden die vorherigen Virus-Varianten mit der Probe verglichen und Unterschiede herausgearbeitet, anhand der Unterschiede werde dann die Virus-Variante bestimmt. Bei manchen Proben sei allerdings weder eine Typisierung noch eine Sequenzierung möglich, weil entweder die Viruslast der Probe zu gering sei oder das entnommene Probematerial nicht ausreiche.

Das Kreisgesundheitsamt geht davon aus, dass sich die Zahl der Omikron-Fälle weiter erhöhen wird. „Die Entwicklung der Omikron-Variante lässt sich noch nicht vorhersagen, jedoch zeigen viele Studien, dass sie wohl in naher Zukunft die zurzeit vorherrschende Delta-Variante verdrängen wird.“

(biro)