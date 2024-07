Party für Mütter in Kempen Zweite Runde für „Mamas Halligalli Party“ im August

Das Party-Konzept ist deutschlandweit ein Erfolg. Ausgedacht haben sich das ursprünglich zwei Mütter aus Wuppertal, die mal wieder eine gute Zeit haben wollten, aber keine Party gefunden haben, die vor 23 Uhr startete. Und genau mit dieser Idee haben sie ins Schwarze getroffen. Nachdem im Mai die erste Party auch in Kempen stattfand, war das Feedback so gut, dass sich die Kempener Marc und Thomas schnell um einen weiteren Termin kümmerten. „Eigentlich wird alles genau so sein, wie beim ersten Mal: Thomas wird wieder auflegen, es gibt zur Begrüßung einen Shot des Sponsors Pastaloco“, sagt Marc.