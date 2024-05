Zweite Demo „Kempen ist bunt“ „Es ist auch mein Land, mein Europa, meine Welt“

Viel Applaus gab es für junge Leute: So hatte der Kunstverein Kempen einen Preis für Schülerinnen und Schüler ausgelobt, die in einem kurzen Video-Clip zeigen sollten, dass Kunst, Demokratie, Freiheit, Menschlichkeit, Vielfalt und Integration zusammengehören und wichtig sind. Sieger des Wettbewerbs wurde die Liebfrauenschule Mülhausen aus Grefrath, am Martinsdenkmal am Buttermarkt nahmen die Gymnasiasten am Samstag das Preisgeld in Höhe von 350 Euro entgegen.