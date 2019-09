Kostenpflichtiger Inhalt: Kandidaten für Bürgermeister-Amt : Zwei starke Typen fürs Kempener Rathaus

Das Rathaus am Buttermarkt ist auch Dienstsitz des Bürgermeisters. Im Rathaus arbeitet Christoph Dellmans seit 25 Jahren. Wie er will auch Philipp Kraft hier auf den Chefsessel. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit Philipp Kraft (CDU) und Christoph Dellmans (parteilos) treten zwei Macher an, um Bürgermeister Volker Rübo nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 zu beerben. Sie wollen beide Bürgermeister in Kempen werden. Ein Vergleich.