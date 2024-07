Planung für neue Seniorenheime in Kempen läuft Senioren sollen 2026 umziehen können

Am Schmeddersweg sind zwei U-förmige, viergeschossige Gebäude geplant, die Namen tragen werden, die in Kempen von großer Bedeutung sind: Haus Martin und Haus Thomas. Für Haus Martin sind 80 stationäre Plätze geplant, für Haus Thomas 64, zusammen also 144, fast so viele, wie es früher im Von-Broichhausen-Stift gab. Allerdings werden diese 144 Betten am Schmeddersweg alle in Einzelzimmern stehen, „Doppelzimmer planen wir gar nicht mehr“, sagt Brockmeyer. Statt jetzt sieben Kurzzeitpflegeplätzen im Von-Broichhausen-Stift wird es am Schmeddersweg 20 Plätze für die Kurzzeitpflege geben, sie sind im Haus Thomas eingeplant.