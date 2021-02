Im Kempener Rathaus : Zwei neue Managerinnen für Klimaschutz und Mobilität

Kempen Die Stadt Kempen will mit mehr Personal dafür sorgen, dass ein Masterplan für den Klimaschutz aufgestellt und das Radverkehrskonzept umgesetzt wird.

Marie Roosen will als Klimaschutzmanagerin am Masterplan Klimaschutz mitarbeiten, auch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts ist vorgesehen. Bürger sollen einbezogen werden: „Durch die Beteiligung der Stadtverwaltung, der Bürger, Vereine et cetera gewinnen wir sie gleichzeitig für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen“, sagt Roosen. Wer Ideen, Anregungen oder Kritik weitergeben wolle, könne sich bei ihr melden. Roosen: „Mein Auftrag ist klar: den Ausstoß an Treibhausgasemissionen in Kempen nachhaltig senken.“