Vorfälle in Kempen Zwei Feuer in Tiefgaragen beschäftigen die Polizei

Ein Fall ereignete sich laut Polizei am Freitagnachmittag zwischen 14.45 und 17.30 Uhr an der Burgstraße in Kempen. Dort fand eine Anwohnerin verbrannte Zeitungen sowie ein durch Feuer beschädigtes Seil vor. In einer Tiefgarage an der Orsaystraße wurde ein Liege-Fahrrad beschädigt. Der Eigentümer des Rades hatte es am Freitag um 9 Uhr noch unversehrt gesehen, als er gegen 18 Uhr zum Rad zurückkehrte, war die Kopfstütze durch Feuer beschädigt.