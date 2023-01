Neues vom Niersexpress Bereitschaftsbusse bleiben noch

Ab Mittwoch, 1. Februar, haben Kunden am Kempener Bahnhof nicht mehr die Wahl, ob sie nun in den Zug steigen oder einen der vor dem Bahnhof haltenden Ersatzbusse auf der Strecke des Niersexpress (RE10) zwischen Kleve und Krefeld nehmen: Der parallel laufende Busverkehr werde ab Mittwoch eingestellt, teilte ein Bahnsprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Weil seit der Inbetriebnahme der frisch digitalisierten Strecke immer wieder die Technik an Stellwerken und Bahnübergängen streikte, hatte die Deutsche Bahn nach einem Krisengespräch von Politikern und Bahn-Vertretern in Düsseldorf ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Probleme zu beheben. Unter anderem wurden Bereitschaftsbusse vorgehalten, um diese bei einem Zugausfall rasch einsetzen zu können. Doch in den ersten Tagen nach dem Gespräch mussten die Stand-by-Busse bereits mehrfach fahren. Daraufhin entschied die Bahn offenbar, das System umzustellen und lieber immer zusätzlich Busse fahren zu lassen.