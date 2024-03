„Einer tanzt immer aus der Reihe“ Zu Besuch beim Häschenschulen-Sammler

Es ist eigentlich nur ein schmaler Flur, der in die hohen, repräsentativen Wohnräume von Familie Wiegers im ehemaligen Landratsamt an der Hülser Straße in Kempen führt. Bis Heinz Wiegers beginnt, die Vitrinenschränke zu öffnen. In kleinen Fächern befinden sich Miniaturnachbildungen der so genannten Häschenschulen. In unzähligen Varianten, Ausformungen, Materialien und Größen. Heinz Wiegers schätzt, dass es um die 100 Exemplare sind. Ganz genau gezählt hat er sie nicht.