Sängerin Heike Frohnhoff aus Kempen „Wenn ich Jazzmusik mache, bin ich ganz frei“

Info

Jazz-Reihe Heike Frohnhoff hat die Reihe „Dorf-Jazz“ ins Leben gerufen. Sie startet im Haus Backes in Kempen. Der Termin steht noch nicht fest, wird auf der Homepage www.jazz-n-blues.com veröffentlicht.

Termin Bei gutem Wetter findet im Rahmen der „Offenen Gartenpforte“ die „Moonlight-Bottle-Party“ mit der Band Outside the [Jazz] Box am Haag 18 in Kempen statt. Mehr unter www.gartenglueck-niederrhein.de.