Spiel der Fußballnationalmannschaft in Mönchengladbach Kempener ist Einlaufkind beim letzten Spiel vor EM-Start

Dankbar ist er seinem Vater Peter Brux, der einfach so an einem Gewinnspiel von Volkswagen teilgenommen hatte. „Wir haben gedacht, das wäre ein Werbeanruf und wollten schon auflegen“, sagt Mutter Julia Brux. Doch alles ist wahr, und tatsächlich stand Bill zusammen mit seinem Vater am Freitagabend pünktlich am Treffpunkt der „Junior-Escorte“ im Stadion von Borussia Mönchengladbach. „Wir durften dann ins Stadion, es waren 22 Kinder für die deutsche Nationalmannschaft“, sagt Bill.