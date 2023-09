Verkehr in Kempen Zebrastreifen, Ampel oder Kreisverkehr für Berliner Allee?

Die Stadt Kempen will die Querung an der Berliner Allee in Höhe des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) verbessern. Bislang gibt es an dieser Stelle eine Fahrbahnverengung und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. In den nächsten Jahren soll es eine bessere und sicherere Querung geben. Tiefbauamtsleiter Andreas Drathen stellte jetzt im Planungsausschuss erste Entwürfe für eine neue Querung dort vor.