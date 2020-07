Kramer-Museum in Kempen : Klosterarbeiten selbst gemacht

Kempen Beim einem Workshop im Kempener Kramer-Museum konnten die ­Teilnehmerinnen eigene Amulette nach barocken Vorbildern herstellen. Sechs Frauen werkelten jeweils an ihrem kleinen Amulett.

Auf einem großen Tisch im Rokokosaal des Kramer-Museums in Kempen lagen Heiligenbildchen, silberfarbene Borten, Pailletten, Glasschmucksteine, aus Bouillondraht geflochtene Rähmchen, Schleifen, Fäden, Nadeln, Scheren. Zur Ausstellung „Barocke Klosterarbeiten“ mit Exponaten von Monika Lennartz bot die Mönchengladbacher Sammlerin und Kunsthandwerkerin jetzt einen Workshop mit dem Thema „Barockes Breverl“ an.

Ein Breverl ist eine Art spiritueller Schutzbrief mit einer langen Tradition, die – außer in Süddeutschland – in Vergessenheit geraten ist. Der Begriff Breverl kommt aus dem lateinischen „Littera brevis“, der kurze Brief. Dieser kann einen gedruckten Segen enthalten, Pflanzensamen von heiligen Stätten, Weihrauchkörner, Erde vom Ufer Genezareth – alles Dinge, denen der Volksglaube eine besondere heilende und segnende Kraft zumaß. Das auf ein winziges Format gefaltete Briefchen wird in ein kleines, viereckiges kissenartiges Amulett gelegt: das Breverl.