Zweiter Vorfall in Kempen Schaf in Ziegelheide wurde auch von Wolf gerissen

Das Schaf, das am 20. März in Ziegelheide in Kempen tot aufgefunden wurde, fiel einem Wolf zum Opfer. Davon geht das Landesumweltamt aus, das jetzt in seiner Übersicht der Nutztierrisse in Nordrhein-Westfalen als Schadensverursacher einen Wolf angibt. Anfang der Woche hatte das Landesumweltamt nach der Untersuchung der DNA-Proben an den am 19. März in St. Peter tot aufgefundenen Schafen bereits mitgeteilt, dass der eindeutige Nachweis auf den Schadensverursacher Wolf erbracht wurde.