Verkaufsoffener Sonntag am 8. Oktober Wo man beim Handwerkermarkt in Kempen parken kann

So werde es während der Öffnungszeiten des Handwerkermarktes eine Zufahrtsbeschränkung für den Fahrzeugverkehr mittels Pollern geben, teilte die Stadtverwaltung mit, „damit soll die Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher des Handwerkermarktes verbessert werden“, so Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka. Die Fußgängerzone wird für die Dauer des Marktes, am Samstag also von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, durch die Poller komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Damit reduzieren sich für Anwohner, Lieferanten sowie Aussteller beim Markt die Be- und Entladezeiten in der Fußgängerzone auf die Zeit von 6 bis 11 Uhr. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst kommen aber jederzeit durch. Für Kirchenbesucher ist eine Zufahrt über die Oelstraße möglich.