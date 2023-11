„Markt der Sterne“ in Kempen Wo Besucher beim Weihnachtsmarkt parken können

In Kempen öffnet an diesem Wochenende der Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt. Nach dem Start mit dem „Anglühen“ am Freitagabend, 24. November, ist der Markt auch am Samstag, 25. November, von 11 bis 19 Uhr in der Altstadt geöffnet, bis 21 Uhr auf dem Buttermarkt. Ebenso geöffnet ist der Markt an den folgenden Wochenenden vom 1. bis 3. Dezember, vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember, freitags von 18 bis 22 Uhr (Buttermarkt), samstags von 11 bis 19 Uhr (Altstadt, Buttermarkt bis 21 Uhr) sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr (Altstadt, Buttermarkt). Am 17. Dezember ist von 13 bis 18 Uhr auch verkaufsoffener Sonntag.