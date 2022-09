Start am 2. September : Kempen wirbt für Teilnahme an Aktion „Stadtradeln“

In Kempen sind traditionell viele Fahrradfahrer unterwegs. Das zeigt auch der Blick auf die Fahrradständer am Bahnhof. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen ruft ihre Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ auf. Sie startet am Freitag, 2. September, und läuft bis zum 22. September. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, egal ob man zur Arbeit oder zum Einkaufen fährt oder in der Freizeit auf dem Zweirad unterwegs ist.

Die Stadt wirbt dafür, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und dabei Kilometer fürs Team, für Kempen und für mehr Radförderung zu sammeln.

Initiator der Aktion ist das Klimabündnis, das seit Jahren mit dem Stadtradeln auf den Klimawandel aufmerksam macht. Wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden unter www.stadtradeln.de/kempen möglich. Dort können Teilnehmer auch die erradelten Kilometer online eintragen. Alternativ gibt es die kostenfreie Stadtradeln-App, die für die Radler bequem die gefahrenen Kilometer aufzeichnet. „Ziel der dreiwöchigen Aktion ist es, dass möglichst oft das Fahrrad benutzt wird, anstelle des Autos“, so Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka. Als kleiner Anreiz würden unter allen Teilnehmenden am Ende der Aktion hochwertige Fahrradtaschen von Ortlieb verlost.

Im vergangenen Jahr legten 689 Kempener beim Stadtradeln gemeinsam 112.000 Kilometer mit dem Rad zurück.

(biro)