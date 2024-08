Wettbewerb am 17. August Wirbel um Kempen-Logo auf „Rock an der Burg“-Plakat

Bei „Rock an der Burg“ am 17. August, 17 bis 22 Uhr, auftreten werden die 21-jährige Singer-Songwriterin Aly aus Kempen, die 23-jährige Krefelderin Bella, ebenfalls Singer-Songwriterin, die Alternative-Rock-Band Black Orchid aus dem Raum Xanten/Wesel, die Indie-Rock-Band Redish aus Krefeld und die Alternative-Rock-Band Spade, die im Kreis Kleve gegründet wurde. Der Eintritt ist frei. Wer den ersten Preis von 500 Euro erhält und dann mit zwei weiteren Bands einen Gig in „Falkos Butze“ in Tönisvorst bestreitet, entscheiden Fachjury und Publikum.