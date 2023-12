Initiative aus Kempen Winterzauber für Flüchtlingsfamilien im Forum St. Hubert

Das 18-köpfige Ensemble „Die Halbstarken“ des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums spielte unter Leitung von Markus Türk und Thorsten Terschlüsen Bigband-Klassiker von „Gimme some lovin‘“ über „At the Hop“ bis „Brain Sprain“. Im Anschluss übernahmen Moderator Markus „Ay Jay“ Lunau (der Mann mit dem Hut) und Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) das Mikro. Dellmans stellte die auf ehrenamtlicher Basis gegründete Initiative heraus und sprach auch den Kempener Bäckereien Amberg, Hoenen, Oomen, Sommer und Stinges ein Dankeschön für Dutzende Bleche duftender Kuchen aus. Herzlicher Zuspruch aus dem Publikum, als die Übersetzer Lidiia Vergun, Yousef Amin und Al Ali diese Worte in Ukrainisch, Arabisch und Persisch übersetzten.