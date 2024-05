Ausflugsziel in Kempen Windmühle in Tönisberg an Pfingstmontag offen

Die historische Kastenbockwindmühle am Windmühlenweg in Kempen-Tönisberg kann wieder besichtigt werden. Traditionell öffnen viele Mühlen in Deutschland am Pfingstmontag, der als Deutscher Mühlentag gefeiet wird. Wie der Heimatverein Tönisberg am Dienstag mitteilte, öffnet nun auch die Tönisberger Mühle am Pfingstmontag, 20. Mai, ihre Pforten.