Aktionen in Kempen und Willich geplant Was die europäische Mobilitätswoche bietet

Am Montag, 18. September, 17 Uhr, wird an der Mühle am Hessenwall in Kempen die „GehCheck“-App vorgestellt, die den täglichen Fußweg zur spannenden Feldanalyse machen soll: Gefahrenstellen, Hindernisse und Verbesserungsvorschläge, aber auch Lob lassen sich damit festhalten. Alles Erfasste erscheint auf einer Karte im Internet. Am Dienstag, 19. September, werden als Dankeschön für Pendler am Bahnhof Frühstückstüten verteilt, am Freitag, 22. September, folgt die Aktion „Park(ing) Day“: Ab 15 Uhr soll auf dem Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße diskutiert werden, wie Parkplätze im öffentlichen Straßenraum einer anderen Nutzung zugeführt werden können.