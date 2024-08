Lokale in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath Wo man mit Kindern gut essen gehen kann

Kein Autoverkehr und schattige Sitzplätze im Freien. Auf dem Buttermarkt gibt es viele Restaurants, Cafés und Bars, die zum Mittagessen, Dessert oder Abendessen einladen. Im „et kemp´sche Huus“ gibt es einige Kindergerichte wie Mini-Schnitzel mit Pommes, Nuggets oder kleine Frühlingsrollen. Es gibt aber auch allerlei verschiedene Nudelsorten mit Tomatensoße – die kommen immer gut an. Im Falko gibt es auch was für die jungen Gäste: einen Kinderburger mit Fleisch und Ketchup – ohne alles. Ohnehin gehören, wenn man die Kids befragt, Pommes eigentlich täglich auf den Tisch. Warum deshalb nicht in den Marktgrill auf einen Döner oder andere Drehspieße-Gerichte, eine Currywurst oder ein Schnitzel? Wer lieber italienisch mag, kann im La Piazza reservieren. Hier gibt es Pizza, Pasta und andere italienische Spezialitäten. Nebenan im „DuQu Lounge Grill“ dreht sich alles um japanisches Essen. Hier gibt es für die Kinder gebratene Nudeln oder Hühnchen mit Reis und Süßsauer-Soße. Unbedingt sollte man Platz lassen für einen Nachtisch, sei es im gewählten Restaurant oder im Eiscafé Brustolon. Ob Mango, Erdbeere oder Schlumpf – eine Kugel Eis geht immer. Der Pluspunkt auf dem Buttermarkt: Bei schönem Wetter kann man sein Essen draußen genießen und hat die Kinder im Blick. Bis zum 8. September ist auf dem Kirchplatz, hinter dem Rathaus noch der riesige Sandkasten aufgebaut, der zum Buddeln einlädt. Schaufeln, Eimer, Fahrzeuge – alles ist da. Und für Eltern oder Großeltern gibt es gemütliche Stühle, um am Rand des Sandkastens Platz zu nehmen und den Kindern zuzuschauen.