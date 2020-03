Corona-Pandemie : Ordnungsämter verstärkt im Einsatz

Sabine Röttger mit ihren Kindern Marten und Lumen am abgesperrten Spielplatz an der Fadheider Straße in Anrath. Er ist einer von vielen öffentlichen Freizeitgeländen, die bis auf Weiteres nicht mehr betreten werden dürfen. Foto: Wolfgang Kaiser

Gesperrte Spiel- und Bolzplätze, geschlossene Cafés und Geschäfte sowie Restaurants, die nur bis 15 Uhr geöffnet bleiben dürfen – Corona legt das öffentliche Leben auch im Viersener Ostkreis lahm. Die Kontrollen sind intensiviert.

An den Spielplätzen in Willich hat es einen Zuwachs von Hinweisschildern gegeben. „Geschlossen. Bitte folgen Sie den Empfehlungen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr und nutzen Sie diesen Spielplatz bis auf Weiteres nicht“, heißt es auf einem neuen Hinweis, der – versehen mit dem Wappen der Stadt Willich und dem Zusatz „Stadt Willich Der Bürgermeister“ – eindeutig ist. „Eine gute Maßnahme. Ich hoffe, dass sich alle daran halten“, sagt Sabine Röttger, die gerade mit ihren Kindern einen kleinen Spaziergang unternimmt und den beiden Kleinen so kindgerecht wie möglich erklärt, warum sie in diesen Tagen nicht auf den Spielplatz dürfen, sondern nur – wenn es im Freien sein soll – im heimischen Garten spielen dürfen.

Im gesamten Stadtgebiet setzt die Willicher Verwaltung den Erlass der Landesregierung um. „Wir haben alle Spielplätze mit entsprechenden Schildern versehen. Eine komplette Absperrung ist in vielen Fällen nicht möglich, da die Plätze, darunter zum Beispiel auch die Skateranlage, komplett frei liegen“, sagt Willichs Pressesprecher Michael Pluschke. Wo dies möglich ist, wird mit einem rot-weißen Absperrband das Gelände abgeriegelt und damit auch signalisiert: Hier ist das Betreten verboten!

Info Erster Corona-Todesfall im Kreis Viersen Ein 86 Jahre alter Mann aus Niederkrüchten, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, ist gestorben. Es war am Donnerstagabend der erste Todesfall im Kreis Viersen, der in Verbindung mit der Corona-Pandemie steht. Der Zahl der Infizierten steigt weiter. Am Donnerstagabend waren es 86 Erkrankte. In dieser Gruppe sind nach Angaben des Kreises Viersen allerdings vier Personen, die wieder als gesund gelten. Ein verschärftes Betreuungsverbot unter anderem für Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, heilpädagogische Praxen und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation soll ab kommenden Mittwoch gelten.

Die Stadt hat die Spiel- und Bolzplätze nicht nur gesperrt, sondern kontrolliert auch mit Mitarbeitern Ordnungsamtes die Einhaltung der neuen Regelung – und das im verstärkten Maße. Man habe bei den Teams Schichten umgelegt und Nachtschichten mit in die Tagesschichten gezogen, so Stadtsprecher Pluschke. Die Kontrollen erfolgen zunächst stichprobenartig im gesamten Stadtgebiet. Bürger, die trotz Sperrung die Anlagen aufsuchen, werden von den städtischen Mitarbeitern auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Aufklärung ist das Stichwort: Das gilt auch für Geschäfte – bis auf die bekannten Ausnahmen – und Cafés, die ebenfalls nicht mehr öffnen dürfen, sowie für Restaurants, die ab 15 Uhr schließen müssen. In diesen Bereichen erfolgen ebenfalls Kontrollen mit entsprechender Ansprache.

Auf Aufklärung der Bürger setzt auch die Stadt Kempen, aber „wenn die von uns ausgehenden Appelle an die Vernunft der Menschen nichts mehr nützen und die städtischen Mitarbeiter auf wiederholte Missachtungen stoßen, wird die Stadt auch Bußgelder verhängen. Aktuell gilt aber erstmal Kontrolle mit Ansprache“, sagt Christoph Dellmans. Sprecher der Stadt Kempen. In der Thomasstadt wurde das städtische Ordnungsdienstteam dabei vergrößert. Hausmeister und Sekretärinnen von Schulen sind von ihren normalen Arbeitsbereichen freigestellt worden und sind im Stadtgebiet nun als Kontrolleure mit unterwegs. „Jeder verfügbare Mitarbeiter wird derzeit für alles eingesetzt. Die normalen Strukturen sind teilweise aufgeweicht“, erklärt Dellmans. Der städtische Baubetriebshof hat zudem an allen Kempener Spielplätze Hinweisschilder platziert, die auf die aktuelle Sperrung aufmerksam machen.

Die 55 Spielplätze in Tönisvorst sind ebenfalls komplett und ohne Ausnahme gesperrt. Alle Geschäftsinhaber, deren Ladenlokale von den Schließungen oder von eingeschränkten Öffnungszeiten betroffen sind, wurden informiert. „Die Stadt Tönisvorst hat den Ordnungsdienst mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen aufgestockt. Alle sind unterwegs, um zu erklären und aufzuklären. Wir kennen den Erlass, aber für einige Menschen ist er nur schwer verständlich und nachvollziehbar. Wir appellieren an die Einsicht der Menschen. Es ist eine aktive Ansprache mit Abstand, um die städtischen Mitarbeiter zu schützen“, sagt die Tönisvorster Pressesprecherin Catharina Perchthaler.

Die Bäckereien in Tönisvorst mit integrierten Cafés sind zwar geöffnet, aber die dortigen Mitarbeiter sind angehalten, nur Brot, Brötchen oder Gebäck zu verkaufen. Sich gemütlich zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ins Café zu setzen, ist jetzt auch in Tönisvorst nicht mehr möglich. „Auch das Eis to go aus der Eisdiele gibt’s nicht mehr“, erklärt Perchthaler.