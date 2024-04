Neues Angebot am Rhein-Maas-Berufskolleg Mit „Übergangslotsen“ den Weg in die Ausbildung finden

Das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen nimmt neu am Programm „Übergangslotsen“ teil, das jungen Leuten den Einstieg in Ausbildung und Beruf erleichtern soll. Der Wechsel von der Schule in die Berufsausbildung stelle „einen entscheidenden Schritt im Verlauf des Lebens dar, denn ein gelungener Übergang ist eine wichtige Voraussetzung für die berufliche und soziale Integration“, teilt das Rhein-Maas-Berufskolleg mit. Die Schule, die neben den beiden Standorten in Kempen weitere Standorte in Nettetal und Willich hat, hat dazu nun eine Kooperation mit dem Kolping-Bildungszentrum Viersen (Kolping-Bildungswerk Aachen) vereinbart und den entsprechenden Vertrag geschlossen. Insgesamt besuchen derzeit fast 3000 Schülerinnen und Schüler das Rhein-Maas-Berufskolleg, das 29 Bildungsgänge anbietet.