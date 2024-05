Bergisches Land und Niederrhein Willibert Pauels und Stefan Verhasselt treten gemeinsam in Kempen auf

Stefan Verhasselt ist „der Niederrheiner unter den Kabarettisten“. In Straelen geboren, lebt er heute in Kempen, ist Moderator beim WDR und seit 2006 auch als Kabarettist unterwegs. Was Pauels und Verhasselt verbindet: „Beide ,philosophieren‘ sich lieber mit feinsinnigem und stellenweise auch schrägem Humor durch die Eigenarten unserer Gesellschaft, als lautstark ,auszuteilen’“, kündigen die Veranstalter an. Pauels und Verhasselt kennen und mögen sich – und nach einer Talkrunde im Pfarrzentrumin Kamperlings 2023, bei der Fördervereinsvorsitzende Ina Germes-Dohmen als Moderatorin mit Verhasselt über Gott und die Welt plauderte, kam der Gedanke auf, gemeinsam mit Pauels einen Kabarett-Abend in St. Josef zu planen.