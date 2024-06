Kabarett-Doppelpack in Kempen Willibert Pauels und Stefan Verhasselt bringen Kabarett in die Kirche

„Ich wollte gleich mit einem Knalleffekt anfangen“, bekundet Willibert Pauels, als er das Wasserglas von Stefan Verhasselt mit Schwung auf den Kirchenboden von St. Josef befördert. Zur großen Freude des Publikums, dem kurz zuvor von Ina Germes-Dohmen vom ausrichtenden Förderverein der katholischen Gemeinde in Kamperlings noch dringend angeraten worden war, keine Getränke mit in den Altarraum zu nehmen. Kabarett in der Kirche. Ein ungewöhnlicher Ort. Und ein Wagnis. Doch eins, dass in diesem Fall bestens gepasst hat.