Einzelhandel im Kreis Viersen Kempen will Qualität der Innenstadt sichern

Der Kempener Weihnachtsmarkt, der in der Adventszeit jeweils an den Wochenenden in der Fußgängerzone und auf dem Buttermarkt stattfindet, ist wieder einmal ein Gradmesser für die Bekanntheit und Beliebtheit der Altstadt. Viele auswärtige Besucher schätzen die intime Atmosphäre, das gute Angebot, die individuelle Beratung und den besonderen Kundenservice in den häufig inhabergeführten Geschäften. Auch bei den zahlreichen Stadtfesten, die der Werbering Kempen übers Jahr veranstaltet, kommt dies zum Tragen. Viele auswärtige Besucher kommen auch unter der Woche, um in Kempens Innenstadt einzukaufen oder in den zahlreichen Gaststätten zu verweilen.