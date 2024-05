Radverkehr am Niederrhein Kempen will Poller-Standorte überprüfen

Die Stadt Kempen gilt als fahrradfreundliche Kommune. Seit 1997 ist Kempen Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS), will wie andere Kommunen auch die Nahmobilität vor Ort weiterentwickeln. Dass da noch Luft nach oben ist, macht eine Liste deutlich, die Helmut Nienhaus von Bündnis 90/Die Grünen in Kempen sowie Hartmut Genz und Uli Allen vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) für die Region Krefeld-Viersen jetzt im Rathaus an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) übergaben.