„Das Maß ist voll“ Wieder Störungen an Stellwerk auf Niersexpress-Strecke

Auf der Strecke des RE 10 (Niersexpress) zwischen Kempen und Kleve ist es auch am Wochenende wieder zu Problemen gekommen. Wie die Rhein-Ruhr-Bahn, die den Niersexpress auf der Strecke der Deutschen Bahn betreibt, mitteilte, legten Stellwerksstörungen zwischen Geldern und Nieukerk den Zugverkehr am Wochenende teilweise lahm, ein Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn sprach am Sonntag von einem „Chaos-Wochenende“. Kurzfristig habe die Rhein-Ruhr-Bahn einen Busnotverkehr eingesetzt.