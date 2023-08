Kinder müssen in Schulleiter-Büro essen Schulen in Kempen nicht komplett geputzt

Am Freitag sitzen Grundschüler im Büro des Schulleiters. Nicht etwa, um mit Philip Herz über schulische Leistungen zu sprechen – sondern um zu Mittag zu essen. Es gibt Würstchen, Kartoffelpüree, Krautsalat. Das Essen würden die Kinder im offenen Ganztag (OGS) an der Regenbogenschule in Kempen eigentlich in einem Klassenraum einnehmen, der dafür sonst zur Verfügung steht. Heute nicht: Der Gebäudeteil, in dem sich der Klassenraum befindet, wurde seit Tagen nicht gereinigt.