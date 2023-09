Rauchentwicklung in Container Wieder Einsatz für Feuerwehr bei Byk Chemie in Kempen

Die Freiwillige Feuerwehr Kempen ist am frühen Mittwochmorgen erneut zur Firma Byk Chemie im Kempener Industriegebiet „Am Selder“ gerufen worden. Dort laufen aktuell immer noch die Aufräumarbeiten, nachdem es am Sonntag, 27. August, zu einer Explosion in einem Tank mit Chemikalien und in der Folge zu einem großen Brand gekommen war. Doch auch nach dem Ablöschen des Brandes blieben Wehrleute dort, um die Sicherheit zu gewährleisten und im Bedarfsfall eingreifen zu können. Sie Kostenpflichtiger Inhalt begleiteten die Aufräumarbeiten und halfen beim Abpumpen der Chemikalien aus den in der Halle verbliebenen Tanks. Feuerwehrleute waren dabei teilweise unter Atemschutz im Einsatz, um kleinere Restmengen an Flüssigkeiten abzubinden, wie ein Sprecher der Kempener Feuerwehr auf Anfrage erläuterte.