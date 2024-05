Polizei bittet um Hinweise Kitas in Kempen wieder Ziel von Einbrechern

In jüngster Vergangenheit wurden Kindergärten und Schulen in Kempen immer wieder zum Ziel von Einbrechern. Zuletzt gab es im Februar Einbrüche in Gebäude der städtischen Gesamtschule an der Pestalozzistraße und an der Wachtendonker Straße, auch dort hatten die Täter Scheiben eingeschlagen und waren so in die Räume gelangt. 2022 registrierte die Polizei Einbrüche in Gebäude der Gesamtschule und des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums, im vergangenen Jahr wurden etliche Kitas im Kempener Stadtgebiet Ziel von Einbrechern.