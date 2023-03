Polizei sucht Zeugen Wieder Einbruch in eine Kita in Kempen

Drei weitere Fälle wurden der Polizei am 27. Februar angezeigt: Einbrecher waren in Kitas am Eibenweg in Kempen sowie an der Bendenstraße und an der Antoniusstraße in St. Hubert eingedrungen. Am Eibenweg brachen die Täter zwischen dem 25. und dem 27. Februar ein, sie stahlen unter anderem eine Kamera eine Bluetooth-Box und Geld. An der Antoniusstraße geschah der Einbruch zwischen dem 24. und dem 27. Februar, dort stahlen die Einbrecher Geld. An der Bendenstraße hebelten die Täter zwischen dem 20. und dem 27. Februar die Eingangstür auf.