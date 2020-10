Kostenpflichtiger Inhalt: Umweltschutz in Kempen : Wie Umweltschützer die Politik beeinflussen

Für die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes südlich der Hülser Straße in Kempen über einen neuen Kreisverkehr an der Einmündung Heinrich-Horten-Straße müssen insgesamt acht Bäume gefällt werden, 22 neue Linden werden in dem Bereich gesetzt. Foto (Archiv): Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen „Fridays for Future“, Bürgerinitiativen und selbst ernannte Umwelt- und Naturschützer haben in den vergangenen Monaten in Kempen gezeigt, welche Dynamik sie entwickeln können. Das wird auch künftig so bleiben.