Kempener führt Verband Faba „Gerade kleine Anbieter sind am Markt wichtig“

Schürmann Sie müssen auf die Klienten schauen: Keiner hat den gleichen Bedarf wie der andere. Menschen verändern sich, und das ist ja auch unser Ziel: Sie zu unterstützen und anzuleiten, damit sie Dinge selbst schaffen. Nehmen Sie zum Beispiel eine Person mit Depression. Sie leidet unter Antriebslosigkeit, entsprechend sieht es auch im Haushalt aus. Ziel unserer Unterstützung ist es, dass die Person irgendwann in der Lage ist, diese Aufgaben wieder selbst erledigen zu können. Bislang haben wir gesagt, gut, dann schicken wir jemanden da hin, der guckt, was braucht die Person, was kann sie allein machen, was muss man gemeinsam machen. Künftig darf ich da aber nur noch eine pädagogische Kraft hinschicken. Das ist dann eine qualifizierte Assistenz. Und die soll nun also monatlich abgerechnet werden, die Rechnung muss bis zum 15. des Folgemonats wieder zum LVR geschickt werden, sonst bekomme ich kein Geld. Heißt: Ich allein in meinem Betrieb komme mit den drei Kräften für die Abrechnung überhaupt nicht mehr hinterher. Ich verstehe das nicht. Wir hatten eine einfache Lösung, die 20 Jahre gut funktioniert hat, und jetzt das. Warum?