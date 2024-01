Bundesweiter Warnstreik Wie sich Bahnreisende mit dem Streik arrangieren

Für die Bahnreisenden in Kempen ist der Streik dennoch mit Einschränkungen verbunden: Viele Anschlüsse fallen aus. Der Niersexpress verkehrt zwischen Kleve und Düsseldorf, doch wer weiterfahren will, hat es aktuell nicht leicht. So zum Beispiel Mariia Yareshko. Die Ukrainerin wartet am Bahnsteig in Kempen auf den Zug. Ihr Ziel: Duisburg. „Ich muss dort das Zeugnis meines Sprachkurses abholen“, erzählt die junge Frau. „Nach Krefeld komme ich gut, aber der RB 33 nach Duisburg fällt aus. Ich muss auf jeden Fall lange warten“, sagt sie. Verständnis für den Streik zeigt sie dennoch. „Ich weiß nicht genau Bescheid, aber ich habe verstanden, dass es um mehr Geld geht, was ich verständlich finde. Die Leute wissen Bescheid, und man kann sich umstellen oder eben warten. Ich finde es nicht schlimm“, sagt sie.