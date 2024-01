Kardiologe im Hospital zum Heiligen Geist „Die Kempener sind hart im Nehmen“

Schweitzer ist Oberarzt der Klinik für Innere Medizin II – Kardiologie und Intensivmedizin am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Das Krankenhaus verfügt über eine so genannte Chest Pain Unit (CPU), zu Deutsch: Brustschmerzambulanz. Das ist ein Diagnostik- und Therapiebereich für Patienten mit akuten Schmerzen im Brustkorb. Das Ziel: einen akuten oder neu aufgetretenen typischen, aber auch atypischen Brustschmerz rasch abzuklären. Ist es ein Herzinfarkt oder nicht? Das soll durch kardiologisches Fachpersonal und spezielle Untersuchungen möglichst schnell geklärt werden, damit Menschen schnell behandelt werden und nicht an einem Herzinfarkt sterben. Dass Patienten in Kempen sehr gut versorgt werden, hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie bestätigt, die im Oktober die CPU am Kempener Krankenhaus zertifizierte.