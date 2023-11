Vorbeugen und helfen Was der Herztag in Kempen am Samstag bietet

Viele Menschen sind betroffen. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung sterben jedes Jahr in Deutschland rund 65.000 Menschen infolge eines plötzlichen Herzstillstands (Mediziner sprechen vom „plötzlichen Herztod“), über 49.000 Menschen sterben an einem Herzinfarkt. Die Symptome für einen Herzinfarkt können sehr vielfältig sein. Drückende oder brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, die länger als fünf Minuten anhalten, ein Engegefühl im Brustkorb, Brustschmerzen, die in Arme oder Schultern, Hals oder Unterkiefer ausstrahlen, selten auch Rückenschmerzen oder Schmerzen im Oberbauch können Alarmsignale sein. Doch da die Symptome so vielfältig und zu Beginn häufig nicht so stark seien, sei es mitunter schwierig, diese rechtzeitig zu erkennen und richtig zu deuten, heißt es von der Deutschen Herzstiftung. Das führe nicht selten dazu, dass zunächst harmlos erscheinende Symptome wie Schulter- oder Rückenschmerzen missdeutet würden und man sich an Hausarzt oder Orthopäde wende – oder auch gar nichts tue und einfach abwarte. Und das ist gefährlich.