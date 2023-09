Fußball-Profi aus Kempen Wie Jordan Beyers Traum wahr wurde

Kempen · Der 23-Jährige Fußball-Profi aus der Jugend des SV Thomasstadt spielt für den FC Burnley in der Premier League. In seiner Heimatstadt durfte er sich nun in das Gästebuch der Stadt eintragen.

07.09.2023, 17:00 Uhr

Nach dem Aufstieg in die Premier League wurde Jordan Beyer von den Fans des FC Burnley gefeiert. Der 23-jährige Kempener hat sich schnell in die Herzen der Anhänger des Traditions-Klubs aus dem Norden Englands gespielt. Foto: Louis Beyer

Von H.-G. Schoofs

. Statt Trikots von Bayern München oder Borussia Mönchengladbach ist bei den Fußball-Kids des SV Thomasstadt Kempen ein Trikot vom FC Burnley aus der englischen Premier League gefragt. Denn für diesen Klub aus der besten Liga der Welt spielt Louis Jordan Beyer, dessen Fußball-Wiege im Sportzentrum an der Berliner Allee steht.