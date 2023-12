Hundetrainerin gibt Tipps Wie Hunde stressfrei durch die Silvesternacht kommen

Immer wieder kommt es vor, dass Hunde an Silvester panisch davonlaufen, wenn in der Nähe geböllert wird. Und das nicht nur zwischen Mitternacht und ein Uhr, wenn das Feuerwerk üblicherweise seinen Höhepunkt erreicht, sondern auch schon tags zuvor oder am Silvestertag selbst, wenn die ersten Böller gezündet werden.