Wahrzeichen Kempens Wie geht es weiter mit der Kempener Burg?

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Ideen für die Zukunft der Kempener Burg gesammelt und wieder verworfen. Über 40 Vorschläge kamen zusammen, doch an der Burg selbst passierte nichts. Nun steht sie seit dem Sommer 2023 leer, und auf die Frage, was aus der Burg werden sollte, antwortete Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) stets, sie sei wichtig, habe aber keine Priorität. Oben auf der Liste seien andere Projekte, etwa der Schulcampus, Schulen und Kitas überhaupt oder der Familiensportpark Berliner Allee.