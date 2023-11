Erhebliche Schäden an der Bausubstanz Wie es mit der Kempener Burg weitergeht

Die rechtlichen Voraussetzungen sind geschaffen. Mit dem Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Kempen und dem ehramtlich geführten Verein „Denk mal an Kempen“ ist der erste Schritt zum Erhalt der Kempener Burg getan. Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 14. Dezember dem Votum des Bau- und Denkmalausschusses folgt – wovon auszugehen ist – kann der Denkmalverein loslegen. Er ist dann legitimiert, im Namen der Stadt Gespräche mit Ideengebern und – was viel wichtiger ist – potenziellen Geldgebern zu führen, die bereit sind, an der Sanierung und Weiterentwicklung des Denkmals mitzuwirken.